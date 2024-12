Israels Armee verlegt Streitkräfte in Pufferzone zu Syrien

Tel Aviv (dpa) - Angesichts der Übernahme der Kontrolle in Syrien durch Rebellen hat die israelische Armee Streitkräfte in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen verlegt. Der Schritt sei «in Übereinstimmung mit der Lageeinschätzung nach den jüngsten Ereignissen in Syrien» erfolgt, hieß es in einer Mitteilung der Armee.