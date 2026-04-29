Nahost

Israels Marine beginnt Einsatz gegen Gaza-Hilfsflotte

Mit Dutzenden Schiffen wollten internationale Aktivisten die Blockade des Gazastreifens durchbrechen. Nun geht Israels Marine schon überraschend früh gegen die Solidaritätsflotte vor.

Gaza-Hilfsflotte nach ihrem Aufbruch in Barcelona. (Archivbild) Foto: Joan Mateu Parra/AP/dpa
Gaza-Hilfsflotte nach ihrem Aufbruch in Barcelona. (Archivbild)

Tel Aviv (dpa) - Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Hilfsflotte für Gaza gestartet. Die «Global Sumud Flotilla» teilte in einen Post auf der Plattform X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert. «Sie richteten Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf die Teilnehmer und befahlen ihnen, sich an den Bug der Boote zu begeben und auf Hände und Knie zu gehen», hieß es weiter. «Die Kommunikation der Boote wird gestört, und es wurde ein Notruf (SOS) abgesetzt.»

Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord waren am Sonntag aus von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Die Organisation sprach von der größten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen.

Ziel ist ein humanitärer Korridor

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Erklärtes Ziel der «Global Sumud Flotilla» ist es außerdem, die Einrichtung eines dauerhaften humanitären Korridors voranzubringen.

Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem abgeriegelten Küstenstreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Bei einem vorherigen Versuch war die vorwiegend aus privaten Segel- und Motorbooten bestehende «Global Sumud Flotilla» vergangenen Herbst von israelischen Spezialeinheiten gestürmt und am Erreichen des Gebiets gehindert worden.

Einsatz westlich von Kreta

Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete unter Berufung auf einen israelischen Repräsentanten, man habe wegen der Größe der Flotte beschlossen, sie bereits in internationalen Gewässern weit vor der israelischen Küste unter Kontrolle zu bringen – und zwar westlich der griechischen Insel Kreta.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kein Durchkommen: Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte
Gaza-Krieg

Kein Durchkommen: Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte

Israel hat die bisher größte Gaza-Hilfsflotte wie erwartet abgefangen. Hunderte Aktivisten sollen abgeschoben werden. Die warfen Israel Piraterie und Entführung vor. Ein Erfolg sei die Aktion dennoch.

02.10.2025

Gaza-Hilfsflotte: Boote von Israel abgefangen
Lage im Überblick

Gaza-Hilfsflotte: Boote von Israel abgefangen

Wie in der Vergangenheit fing Israel wieder Boote einer Gaza-Hilfsflotte ab. Die Aktivisten sprechen dennoch von einem Erfolg.

02.10.2025

Israels Marine stoppt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte
Seeblockade

Israels Marine stoppt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte

Mehr als 40 Boote waren auf dem Weg zum Gazastreifen. Greta Thunberg und weitere Aktivisten wollten Hilfsgüter dorthin bringen. Israel verhindert das jedoch.

01.10.2025

Spanisches Kriegsschiff unterwegs zur Gaza-Hilfsflotte
Israels Seeblockade

Spanisches Kriegsschiff unterwegs zur Gaza-Hilfsflotte

Die «Furor» soll rund 50 Boote auf dem Weg nach Gaza unterstützen. Was die Mission erschwert und welche Alternativen Israel für die Lieferung der Hilfsgüter angeboten hat.

26.09.2025

Nach Sturm-Unterbrechung: Gaza-Hilfsflotte wieder auf See
Nahost

Nach Sturm-Unterbrechung: Gaza-Hilfsflotte wieder auf See

Propalästinensische Aktivisten wollen erneut versuchen, Israels Gaza-Blockade zu durchbrechen. Nach ersten Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Zum Start gibt es aber Probleme.

01.09.2025