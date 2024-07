Israels Parlament stimmt gegen Palästinenserstaat

«Die Gründung eines palästinensischen Staates im Herzen des Landes Israel würde eine existenzielle Gefahr für den Staat Israel und seine Bürger darstellen», hieß es in dem Beschluss. «Es wird nur eine Frage kurzer Zeit sein, bis die Hamas den palästinensischen Staat übernimmt und ihn in eine radikale islamische Terrorbasis verwandelt.» Diese werde daran arbeiten, den Staat Israel zu vernichten.

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Ein Telefonat über die Aussichten nach dem Krieg: Joe Biden glaubt an die Möglichkeit der Koexistenz eines israelischen und eines palästinensischen Staates. Doch schafft er es Netanjahu zu überzeugen?

Wie geht es nach dem Gaza-Krieg weiter? Einem Bericht zufolge arbeiten arabische Länder an einem Plan für eine Zweistaatenlösung - die Haltung Israels sei bisher ablehnend.

Bericht: Arabische Länder arbeiten an Zweistaatenlösung

Bericht: Arabische Länder arbeiten an Zweistaatenlösung

68 der 120 Abgeordneten stimmten für den Beschluss, neun Mitglieder von arabischen Parteien dagegen. Der Rest war abwesend oder enthielt sich. So stimmte etwa die liberale Zukunftspartei von Oppositionschef Jair Lapid Berichten zufolge nicht ab. Lapid gilt als Unterstützer einer Zweistaatenlösung. Damit ist gemeint, dass ein unabhängiger, demokratischer und friedlicher Palästinenserstaat an der Seite von Israel existiert.

Auch Netanjahu war laut der «Jerusalem Post» selbst nicht bei der Abstimmung anwesend. Das Votum bestätigte die bisherige Haltung des Parlaments und hat keine konkreten Konsequenzen, könnte aber kurz vor Netanjahus Besuch in den USA als Provokation aufgefasst werden. Der Schritt dürfte die US-Demokraten verärgern, die eine Zweistaatenlösung fordern, schrieb die israelische Zeitung «The Times of Israel». Netanjahu soll am 24. Juli eine Rede vor dem US-Kongress zum Gaza-Krieg halten.