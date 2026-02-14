Italien setzt deutsches Schiff nach Rettungsaktion fest

Rom (dpa) - Italien hat zum wiederholten Mal das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation festgesetzt, das Migranten im Mittelmeer aufgenommen hatte. Die «Humanity 1» muss nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Humanity für 60 Tage im Hafen von Trapani auf der Insel Sizilien bleiben, bis sie wieder ausfahren darf. Zudem sei von den Behörden eine Geldstrafe von 10.000 Euro verhängt worden. Die «Humanity 1» hatte demnach beim jüngsten Einsatz 33 Menschen gerettet und zwei Leichen geborgen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die italienische Regierung begründet die Festsetzung damit, dass die Crew auf hoher See abermals gegen Vorschriften verstoßen habe. Innenminister Matteo Piantedosi sprach von einem «verantwortungslosen Verhalten», das auch das Leben von Migranten gefährde.

SOS Humanity bestätigte, dass die Crew nicht mit der Seenotleitstelle Libyens kommuniziert habe. Dies geschehe, weil die Behörde für «schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber Schutzsuchenden» verantwortlich sei. In dem nordafrikanischen Land machen sich oft Migranten auf den Weg zu der gefährlichen Überfahrt nach Europa.