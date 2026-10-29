Italiener wegen Anschlagsplänen festgenommen

Mailand (dpa) - Wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen gegen eine Synagoge und eine islamische Einrichtung ist im Großraum Mailand ein 22 Jahre alter Italiener festgenommen worden. Der Mann habe «bis ins kleinste

Detail» an der Umsetzung seines Vorhabens gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Ermittler. Bei der Festnahme durch eine Sondereinheit seien Hinweise gefunden worden, dass er zum Umfeld von Holocaust-Leugnern, Islamhassern und weißen Rassisten gehöre.

Den Ermittlern zufolge soll der 22-Jährige ein jüdisches Gotteshaus in Mailand sowie eine islamische Gebetsstätte im Umland der norditalienischen Millionenmetropole als Ziele ausgekundschaftet haben. Dazu habe er sich auch Wissen zum Bau von Sprengsätzen und Waffen sowie zur Verwendung von chemischen oder bakteriologischen Substanzen angeeignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Verdächtige allein handeln.

Bei der Festnahme sei zudem eine Art Testament von zwölf Seiten gefunden worden, das möglicherweise nach einem Anschlag veröffentlicht werden sollte. Darin heißt es nach Angaben der Ermittler: «Es ist an der Zeit, dass jemand etwas unternimmt. (...) Ich fühle mich wie ein Soldat und weiß, dass mein Krieg bereits begonnen hat, auch wenn ich ihn noch organisiere. Aber ich werde es schaffen, glaubt mir.»