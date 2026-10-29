Terrorverdacht

Italiener wegen Anschlagsplänen festgenommen

Im Großraum Mailand stellt die Polizei einen 22 Jahre alten Mann, der Anschläge auf eine Synagoge und eine islamische Einrichtung geplant haben soll. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Großraum Mailand wurde von einer Sondereinheit der Carabinieri ein 22 Jahre alter Mann festgenommen, der Terroranschläge vorbereitet haben soll. (Archivbild) Foto: Giulia Sciacca/IPA via ZUMA Press/dpa
Im Großraum Mailand wurde von einer Sondereinheit der Carabinieri ein 22 Jahre alter Mann festgenommen, der Terroranschläge vorbereitet haben soll. (Archivbild)

Mailand (dpa) - Wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen gegen eine Synagoge und eine islamische Einrichtung ist im Großraum Mailand ein 22 Jahre alter Italiener festgenommen worden. Der Mann habe «bis ins kleinste
Detail» an der Umsetzung seines Vorhabens gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Ermittler. Bei der Festnahme durch eine Sondereinheit seien Hinweise gefunden worden, dass er zum Umfeld von Holocaust-Leugnern, Islamhassern und weißen Rassisten gehöre.

Den Ermittlern zufolge soll der 22-Jährige ein jüdisches Gotteshaus in Mailand sowie eine islamische Gebetsstätte im Umland der norditalienischen Millionenmetropole als Ziele ausgekundschaftet haben. Dazu habe er sich auch Wissen zum Bau von Sprengsätzen und Waffen sowie zur Verwendung von chemischen oder bakteriologischen Substanzen angeeignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Verdächtige allein handeln. 

Bei der Festnahme sei zudem eine Art Testament von zwölf Seiten gefunden worden, das möglicherweise nach einem Anschlag veröffentlicht werden sollte. Darin heißt es nach Angaben der Ermittler: «Es ist an der Zeit, dass jemand etwas unternimmt. (...) Ich fühle mich wie ein Soldat und weiß, dass mein Krieg bereits begonnen hat, auch wenn ich ihn noch organisiere. Aber ich werde es schaffen, glaubt mir.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Belgien gedenkt Terroranschlägen vor zehn Jahren
Jahrestag

Belgien gedenkt Terroranschlägen vor zehn Jahren

Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat verübten am 22. März 2016 in Belgien grausame Anschläge. Am zehnten Jahrestag wird der Opfer gedacht - aber auch in die Zukunft geblickt.

22.03.2026

Anti-Terror-Ermittlungen

Festnahme nach Explosion vor französischer Synagoge

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Synagoge in Südfrankreich besteht schnell Terrorverdacht. Die Sicherheitsbehörden melden nach stundenlanger Suche eine Festnahme. Es seien Schüsse gefallen.

25.08.2024

Kriminalität

Terrorverdacht nach Explosion vor Synagoge in Südfrankreich

24.08.2024

Extremismus

BKA: 18 islamistische Anschläge seit 2010 verhindert

Seit dem Jahr 2010 wurden in Deutschland laut Bundeskriminalamt 18 islamistische Terroranschläge verhindert. Die Behörde warnt vor einer Lageverschärfung im Zuge des Nahost-Konflikts.

12.12.2023

Bundeskriminalamt

18 islamistische Anschläge seit 2010 verhindert

Seit dem Jahr 2010 wurden in Deutschland laut Bundeskriminalamt 18 islamistische Terroranschläge verhindert. Die Behörde warnt vor einer Lageverschärfung im Zuge des Nahost-Konflikts.

12.12.2023