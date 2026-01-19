Bild
Neuwahlen

Japans Regierungschefin kündigt Neuwahlen an

Japans erste Ministerpräsidentin Takaichi regiert seit Kurzem mit knapper Mehrheit. Nun will sie ihre guten Umfragewerte nutzen, um mit einer vorzeitigen Neuwahl ihre Macht zu festigen. Geht das gut?

Japans neue Regierungschefin Takaichi will mit vorgezogenen Neuwahlen ihre Macht sichern. Foto: -/kyodo/dpa
Japans neue Regierungschefin Takaichi will mit vorgezogenen Neuwahlen ihre Macht sichern.

Tokio (dpa) - Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Zu diesem Zweck werde das Unterhaus zu Beginn der diesjährigen Parlamentssitzung am 23. Januar aufgelöst, gab die erst seit drei Monaten amtierende Regierungschefin erwartungsgemäß bekannt. Die Wahl werde am 8. Februar stattfinden. Die 64-Jährige will ihre ungewöhnlich hohen Zustimmungswerte nutzen, um die hauchdünne Parlamentsmehrheit der Koalition aus ihrer Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der konservativ-neoliberalen Partei Ishin auszubauen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Börse war in Erwartung der Neuwahl auf neue Rekordmarken gestiegen, da eine größere Regierungsmehrheit es Takaichi erleichtert, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Für Reformen brauche es politische Stabilität, sagte Takaichi. Sie war erst Ende Oktober zur ersten Ministerpräsidentin ihres Landes gewählt worden. Die Entscheidung zur vorgezogenen Neuwahl ist nicht ohne Risiko. So bleibt es abzuwarten, ob sich Takaichis große Beliebtheit im Wahlkampf auf ihre Partei LDP abfärben wird. 

Opposition formiert sich neu 

Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende Partei hatte wegen Skandalen ihre Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments zuletzt verloren. Zudem kündigten die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans des früheren Ministerpräsidenten Yoshihiko Noda, und die Partei Komeito ihren Zusammenschluss an. Die neue Zentristische Reformpartei versteht sich als liberale Alternative zu Takaichis konservativer Koalition. 

Die Komeito war 26 Jahre lang Koalitionspartner der LDP, hatte die Koalition mit der LDP jedoch im Oktober wegen Takaichis harter Haltung in Fragen der Parteienfinanzierung und der Sicherheitspolitik aufgekündigt. Die LDP hatte bis dahin von der Koalition mit der Komeito durch Wahlabsprachen stets profitiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Japan steuert auf Neuwahlen zu
Neuwahlen

Japan steuert auf Neuwahlen zu

Japans erste Regierungschefin Takaichi ist erst seit Kurzem im Amt. Sie regiert nur mit knapper Mehrheit im Unterhaus. Nun will sie scheinbar die guten Umfragewerte nutzen, um ihre Macht zu festigen.

14.01.2026

Japans Regierungschefin beschleunigt Verteidigungsausbau
Sicherheitspolitik

Japans Regierungschefin beschleunigt Verteidigungsausbau

Japans erste Ministerpräsidentin will die Verteidigungsfähigkeit ihres Landes angesichts zunehmender sicherheitspolitischer Herausforderungen verstärkt ausbauen - ungeachtet hoher Staatsverschuldung.

24.10.2025

Rechtsruck in Japan - Takaichi Japans erste Regierungschefin
Regierungsbildung

Rechtsruck in Japan - Takaichi Japans erste Regierungschefin

Sie möchte Japans «Eiserne Lady» sein. Sanae Takaichi steht nicht nur außen- und sicherheitspolitisch für einen Rechtskurs. Kann Japans erste Regierungschefin die vielen Herausforderungen bewältigen?

21.10.2025

Japans Regierungspartei wählt erstmals Frau als Vorsitzende
Regierungskrise

Japans Regierungspartei wählt erstmals Frau als Vorsitzende

Innenpolitisch steht Sanae Takaichi für einen rechten Kurs, außenpolitisch gilt sie als China-Kritikerin. In wenigen Tagen dürfte die 64-Jährige nun zur Ministerpräsidentin gewählt werden.

04.10.2025

Japans Regierungschef löst vor Neuwahl Abgeordnetenhaus auf
Japan

Japans Regierungschef löst vor Neuwahl Abgeordnetenhaus auf

Der 67-jährige Shigeru Ishiba hat erst vor neun Tagen die Nachfolge von Fumio Kishida angetreten. Nun möchte er sich bei Neuwahlen Ende Oktober das Mandat der Wähler sichern.

09.10.2024