Kämpfe in Gaza und im Libanon - Hoffnung auf Geiselgespräche

Tel Aviv/Doha/Teheran (dpa) - Nach Israels Vergeltungsschlag gegen den Iran sollen heute in Katar die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder aufgenommen werden. Vertreter Israels wollen hierzu mit denen der Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und USA zusammenkommen. Am Vorabend demonstrierten in Israel erneut Hunderte Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln, die sich im Gazastreifen weiter in der Gewalt der Hamas befinden. Israel Armee geht dort weiter gegen die islamistische Terrororganisation vor.