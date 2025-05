Kanada empfängt seinen König - Hilft das gegen Trump?

London/Ottawa (dpa) - Kanada soll der «geliebte 51. Staat» der USA werden - so hätte es US-Präsident Donald Trump gerne. Doch bei den Kanadiern kommt das gar nicht gut an: Trumps Fantasien verschafften der eigentlich schon abgeschriebenen Liberalen Partei Kanadas bei der Parlamentswahl im vergangenen Monat einen unverhofften Sieg - wohl weil sich der Spitzenkandidat der Konservativen Partei sehr als Trump-Kopie in Szene setzte.