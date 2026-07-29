Panne im Parlament

Kanadischer Politiker liest KI-Chatbot-Antwort vor

Ein kanadischer Politiker liest im Parlament eine Antwort eines KI-Chatbots vor – und niemand bemerkt es, nicht einmal er selbst. Erst Wochen später wird die Panne im Internet entlarvt.

Ein kanadischer Politiker hat für seine Rede im Parlament offenbar künstliche Intelligenz genutzt. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Ein kanadischer Politiker hat für seine Rede im Parlament offenbar künstliche Intelligenz genutzt. (Symbolbild)

Fredericton (dpa) - Ein kanadischer Politiker hat während einer Rede im Parlament augenscheinlich die Antwort einer Künstlichen Intelligenz (KI) vorgelesen und damit Spott im Netz auf sich gezogen. In Videos kanadischer Medien ist zu sehen, wie der Politiker Bill Oliver im Parlament der Provinz New Brunswick einen geplanten Gesetzentwurf kritisiert. 

Dann liest er – anscheinend ohne es zu merken – vor, was wie ein typischer Hinweis eines Chatbots klingt: «Hier ist eine natürlichere, flüssigere Fassung dieses Abschnitts, die sich eher wie eine Rede vor dem Parlament liest als eine Aneinanderreihung kurzer Punkte.»

Niemand hat es bemerkt: Spott und Kritik im Netz

Die Rede fand nach Angaben kanadischer Medien bereits am 9. Juni statt. Bemerkt habe den Fehler zunächst niemand, hieß es nach Angaben der Zeitung «National Post». «Er hält eine Rede vor ganzen Reihen rivalisierender Politiker, die großes Interesse daran hätten, ihn lächerlich zu machen», schrieb ein Kommentator der Zeitung. «Und diese scheinen seinen Worten so wenig Aufmerksamkeit zu schenken, dass es in diesem Moment keinem einzigen von ihnen aufgefallen ist.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In der vergangenen Woche tauchte dann ein Ausschnitt der Rede auf der Online-Plattform Reddit auf und wurde tausendfach kommentiert. «Stell dir vor, du wirst dafür bezahlt, vor Leuten etwas laut vorzulesen, hast aber keine verdammte Ahnung, was du da eigentlich sagst», heißt es in einem Kommentar. «Wir stellen an Schüler auf der Highschool höhere Anforderungen in Sachen KI», schrieb ein User, «und wir übertragen ihm die Gesetzgebungsbefugnis unserer Provinz.» Oliver selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Auch deutsche Politiker in der Kritik

Auch in Deutschland wird eine Debatte um den Einsatz von KI in der Politik geführt. Zuletzt gerieten mehrere Spitzenpolitiker in die Kritik, weil sie Reden und Gastbeiträge mit KI-Hilfe erstellt haben sollen – darunter Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (beide CDU).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Behörde startet Chatbot-Untersuchung
Künstliche Intelligenz

US-Behörde startet Chatbot-Untersuchung

Nutzer von KI-Chatbots können Beziehungen zu der Software aufbauen, warnt eine US-Aufsichtsbehörde. Jetzt hat sie Fragen an die Entwicklerfirmen.

12.09.2025

Tschechien verbietet KI-Chatbot Deepseek in Behörden
Künstliche Intelligenz

Tschechien verbietet KI-Chatbot Deepseek in Behörden

Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in Tschechien müssen auf die Hilfe des KI-basierten Chatbots Deepseek verzichten. Die Regierung in Prag sieht die App aus China als Sicherheitsrisiko.

09.07.2025

Künstliche Intelligenz

Chatbot ChatGPT kann aktuellere Fragen beantworten

Nutzer von ChatGPT frustrierte immer wieder, dass das Wissen des Chatbots über die Welt abrupt im September 2021 endete. Jetzt kennt ChatGPT schon mal 18 Monate Weltgeschichte mehr.

07.11.2023

Bard

Google ergänzt Assistant mit Chatbot-Funktionen

Neuerung bei Google: Der Sprachassistent bekommt künftig Unterstützung. Was bedeutet das für alle User?

04.10.2023

Künstliche Intelligenz

Meta AI: Facebook-Konzern findet Antwort auf ChatGPT

Der Chatbot ChatGPT trat ein Wettrüsten der Tech-Schwergewichte bei Künstlicher Intelligenz los. Jetzt will auch der Facebook-Konzern Meta mehr KI-Software in seinen Apps nutzen.

28.09.2023