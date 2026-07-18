Drohnenkrieg

Kiews Drohnentruppen: Moskau verlegt Einheiten von der Front

Seit Wochen nehmen die ukrainischen Drohnentruppen russische Schiffe im Schwarzen Meer unter Beschuss. Das hat nach Angaben aus Kiew nun Folgen für Moskaus Vorgehen an der Front.

Russland beschießt immer wieder Schiffe und Hafteninfrastruktur in der Schwarzmeer-Region Odessa. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Russland beschießt immer wieder Schiffe und Hafteninfrastruktur in der Schwarzmeer-Region Odessa. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Die ukrainischen Drohnentruppen haben nach eigenen Angaben 13 weitere russische Schiffe getroffen. Damit steige die Gesamtzahl der im Schwarzen Meer und dem benachbarten Asowschen Meer beschossenen Schiffe auf 172, teilte der Chef der Drohnentruppen, Robert Browdi, in sozialen Netzwerken mit. In der Nacht zum Samstag seien acht Frachter, ein Tanker, ein Gastransportschiff, ein Schlepper und zwei Schwimmkräne getroffen worden. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht überprüfbar.

Die Ukraine will mit den Gegenangriffen im russischen Angriffskrieg Moskaus militärische Logistik stören. Nach Darstellung Browdis führt die seit Wochen andauernde «Flottenjagd» auf russische Schiffe inzwischen dazu, dass Moskau seine Drohneneinheiten der sogenannten Rubikon-Truppen teils von der Front abziehe und verlagere, um so besser den Schiffverkehr zu schützen. Das schwäche den Gegner an der Front, betonte er.

Browdi: «Moskau wird untergehen»

«Neben den "Rubikon"-Einheiten, die teilweise von der Frontlinie abgezogen werden, werden auch die Kräfte und Mittel der gesamten 51. Luftabwehrdivision sowie eines Flugabwehrregiments der Überreste der Schwarzmeer-Flotte eingesetzt», teilte Browdi zum russischen Vorgehen mit. Er kündigte an, die Operation gegen russische Schiffe an den verbleibenden Juli-Tagen und in der ersten Augusthälfte fortzusetzen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Moskau wird untergehen», sagte Browdi. Die stark von den ukrainischen Schlägen betroffene Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die Russland schon 2014 annektiert hatte, werde später wieder aufgebaut, erklärte er.

Moskau meldet Treffen in Schwarzmeer-Region Odessa

Eine Bestätigung von Moskauer oder unabhängiger Seite für eine angebliche Verlegung russischer Drohneneinheiten gab es nicht. Unklar war auch, was ein solcher möglicher Schritt für die Lage an der Front bedeutet, wo es wegen der gegenseitigen Belauerung mit Drohnen seit Monaten kaum Bewegung der Bodentruppen auf dem Schlachtfeld gibt.

Das russische Verteidigungsministerium wiederum berichtete am Morgen, dass in der südukrainischen Schwarzmeer-Region Odessa erneut Hafeninfrastruktur und zwei für den Transport von Waffen genutzte Frachtschiffe beschossen und getroffen worden seien. Auch diese Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Die Kriegsparteien veröffentlichten zudem nicht verifizierte Videos ihrer Operationen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal - Schiffe angegriffen
Verteidigung gegen Russland

EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal - Schiffe angegriffen

Mit vereinten Kräften wollen die EU und die Ukraine die Produktion von Drohnen hochfahren. Derweil meldet Kiew erneut Attacken auf russische Schiffe und eine neue Etappe im Seekrieg.

15.07.2026

Warum die Ukraine im Asowschen Meer Schiffe attackiert
Drohnenkrieg

Warum die Ukraine im Asowschen Meer Schiffe attackiert

Mit der Besetzung eines Landkorridors zur Krim verwandelte Russland das Asowsche Meer in ein Binnengewässer - bequem zur Versorgung der Front. Nun macht Kiew daraus eine tödliche Falle für die Russen.

12.07.2026

Russland baut eigene Drohnentruppen auf
Die Lage im Überblick

Russland baut eigene Drohnentruppen auf

Moskau und Kiew tauschen Kriegsgefangene aus. Viele Soldaten dürfen in ihre Heimat zurückkehren. Doch der Prozess wird immer wieder gegenseitigen Vorwürfen begleitet.

13.06.2025

Ukraine-Krieg

Selenskyj besucht ostukrainische Front nördlich von Bachmut

Noch immer verläuft die ukrainische Gegenoffensive nicht wie erhofft. Es gibt allerdings Geländegewinne. Präsident Selenskyj hat sich die Lage vor Ort angeschaut und seinen Kämpfer gedankt.

14.08.2023

Russischer Angriffskrieg

Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer gelten als Gegner

Nach dem vielfach beklagten Ende des Getreide-Abkommens äußerte Kiew die Hoffnung, dass der Schwarzmeer-Korridor für den Export genutzt werden kann. Prompt folgen aus Moskau neue Drohgebärden.

19.07.2023