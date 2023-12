Klimapolitik: Deutschland auf der Weltklimakonferenz

An Deutschlands Verlässlichkeit auch als Geldgeber sollen selbst die neuen Milliardenlöcher in den Bundesfinanzen nichts ändern, wie Klima-Staatssekretärin Jennifer Morgan am Donnerstag betonte. Auch sei die Bundesrepublik auf gutem Weg, wie versprochen 2045 treibhausgasneutral zu werden.

Deutschland kommt beim Klimaschutz also voran, wenn auch viel zu langsam. Damit steht die Bundesrepublik allerdings im internationalen Vergleich gar nicht übel da - weil viele Staaten noch viel weniger machen. Denn weltweit stoßen 139 Staaten aktuell sogar mehr Treibhausgas aus als 2005 - einige sogar doppelt so viel, wie das NewClimate Institute ermittelt hat.

So sei es etwa unangemessen, dass Deutschland selbst einfache Maßnahmen wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen nicht umsetze. Ende August hatte auch ein vom Umweltbundesamt koordinierter Projektionsbericht der Bundesregierung ergeben, dass die Klimaziele bis 2030 und 2045 ohne zusätzliche Maßnahmen «gefährdet» sind - was nicht recht zum Selbstlob der Regierung passt.

Scholz will Klimaclub an den Start bringen

In der Haushaltskrise seiner Ampel-Regierung nimmt der Kanzler eine Auszeit, um am Klimagipfel in Dubai teilzunehmen. Er bleibt aber gerade mal 20 Stunden in dem reichen Golfemirat - acht Stunden weniger als geplant. Heute wird er gleich nach der Landung seinen «Klimaclub», eins seiner Lieblingsprojekte, in die Spur bringen. Nicht zum ersten Mal.