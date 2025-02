Waffenruhe in Gaza

Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben

Hunderttausende von Palästinensern leben in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen in notdürftigen Zelten, während ein Wiederaufbau in weiter Ferne erscheint. Eine Kältewelle hat tragische Folgen.