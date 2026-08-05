Ukraine-Krieg

Klitschko: Neuer Angriff auf Kiew mit ballistischen Raketen

Erneut greift das russische Militär in der Nacht die ukrainische Hauptstadt an. Es kommt zu mehreren Bränden und es gibt Verletzte.

Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt an. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt an. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zudem gab es erste Berichte über Schäden und Verletzte.

Im Bezirk Holossijiw seien zwei Verletzte aus den Trümmern eines Lagergebäudes geborgen worden, schrieb Klitschko. Eine Such- und Rettungsaktion dauere noch an. Es werde befürchtet, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden könnten.

Im Bezirk Obolon seien mehrere Brände ausgebrochen. Die Rettungskräfte seien im Einsatz. Erste Berichte über den Brand eines 20-stöckigen Wohnhauses hätten sich nicht bestätigt, so der Bürgermeister.

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Die Ukraine verteidigt sich seit viereinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Immer wieder kommt auch die Hauptstadt unter Beschuss. Erst in der Nacht zum Samstag hatte Russland Kiew mit heftigen Angriffen mit ballistischen Raketen überzogen. Dabei wurden mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt. 

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben nicht mehr genug Abfangraketen, um Russlands Angriffe mit ballistischen Raketen erfolgreich abzuwehren.

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