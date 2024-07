Knapp zwei Drittel besorgt über Sicherheit der EU

Brüssel (dpa) - Knapp zwei Drittel der EU-Bürgerinnen und -Bürger sind besorgt über die Sicherheit der Europäischen Union. Etwa 47 Prozent der befragten Europäer gaben an, bezüglich der Sicherheit der EU in den nächsten fünf Jahren «ziemlich besorgt» zu sein, während etwa 17 Prozent der Befragten äußerten, «sehr besorgt» zu sein, wie aus einer im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführten Umfrage hervorgeht.

Die größten Sicherheitssorgen haben demnach die Menschen in Portugal (77 Prozent). In Deutschland gaben 54 Prozent der Befragten an, «ziemlich» oder «sehr» besorgt über die Sicherheit der EU zu sein.