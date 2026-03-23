Unfälle

Kolumbien: Militärflugzeug mit über 120 Menschen abgestürzt

Ein Militärflugzeug stürzt im Süden Kolumbiens kurz nach dem Start ab. Offizielle Angaben zu möglichen Todesopfern fehlen zunächst. An Bord befanden sich zahlreiche Soldaten.

Ein Militärflugzeug mit zahlreichen Soldaten an Bord ist in Kolumbien kurz nach dem Start abgestürzt. (Archivbild) Foto: Luisa González/colprensa/dpa
Ein Militärflugzeug mit zahlreichen Soldaten an Bord ist in Kolumbien kurz nach dem Start abgestürzt. (Archivbild)

Puerto Leguízamo (dpa) - Ein Militärflugzeug mit mehr als 120 Menschen an Bord ist im Süden Kolumbiens kurz nach dem Start abgestürzt. Die Maschine der Luftwaffe sei kurz nach dem Abflug vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru verunglückt, teilte Verteidigungsminister Pedro Sánchez auf der Plattform X mit. Details zu möglichen Todesopfern oder Verletzten nannte er zunächst nicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

An Bord befanden sich nach Angaben des Luftwaffenkommandeurs General Carlos Fernando Silva 114 Passagiere sowie 11 Besatzungsmitglieder. 67 Menschen seien lokalen Berichten zufolge bislang gerettet worden. Die Ursache des Unglücks ist bisher unklar.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine große graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort. Anwohner und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio. Dutzende Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, mehrere in kritischem Zustand, zitierte Bluradio einen lokalen Beamten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Militärflugzeug auf Schule gestürzt: 20 Tote in Bangladesch
Flugzeugabsturz

Militärflugzeug auf Schule gestürzt: 20 Tote in Bangladesch

Ein Militärjet kracht auf ein Schulgelände in Dhaka. Die Folgen sind verheerend.

21.07.2025

Südkoreanisches Militärflugzeug abgestürzt
Ursache unbekannt

Südkoreanisches Militärflugzeug abgestürzt

Alle vier Personen an Bord des Patrouillenflugzeugs sind bei dem Unfall gestorben. Die genauen Umstände des Absturzes werden noch geklärt.

29.05.2025

Militärflugzeug stürzt über Wohngebiet im Sudan ab - 46 Tote
Konflikt im Sudan

Militärflugzeug stürzt über Wohngebiet im Sudan ab - 46 Tote

Immer wieder geraten Zivilisten beim Machtkampf im Sudan zwischen die Fronten. Auch beim Absturz eines Militärflugzeugs gab es viele zivile Opfer.

26.02.2025

Kleinflugzeug in Brasilien abgestürzt - zehn Menschen tot
Familie an Bord

Kleinflugzeug in Brasilien abgestürzt - zehn Menschen tot

Kurz nach dem Start stürzt ein Flugzeug mitten in die Stadt Gramado, in einer von deutscher Einwanderung geprägten Gegend. Der Flieger trifft mehrere Häuser, an Bord ist eine zehnköpfige Familie.

22.12.2024

Russland

Militärflugzeug mit 15 Menschen an Bord abgestürzt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stürzt ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ab. Im Januar gab Moskau dem ukrainischen Militär die Schuld. Diesmal ist die Ursache noch unklar.

12.03.2024