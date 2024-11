Kontroverse Kandidaten: Wie Trumps Regierung aussehen könnte

Washington (dpa) - Donald Trump verspricht eine blühende Zukunft für sein Land, ein «goldenes Zeitalter». Im Wahlkampf hat der Republikaner angedeutet, wen er sich für seine zweite Amtszeit an seine Seite holen will, sprach von den «besten Köpfen» des Landes. Kritiker sehen in den möglichen Kandidaten hingegen eher eine Art «Gruselkabinett», denn unter ihnen sind einige, die Verschwörungstheorien verbreiten und ein zumindest fragwürdiges Demokratieverständnis an den Tag legen.