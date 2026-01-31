Proteste gegen Räumung

Krawalle in Turin: Verletzte und Festnahmen

In der norditalienischen Großstadt protestieren Tausende gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums. Am Abend kommt es zu schweren Ausschreitungen.

Mindestens elf Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Mindestens elf Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt.

Turin (dpa) - Bei Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mindestens elf Polizisten verletzt. Zehn Menschen wurden demnach festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine Angaben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Proteste richteten sich gegen die Räumung des Kulturzentrums Askatasuna, über Jahrzehnte hinweg ein Treffpunkt der linken Szene von Turin, kurz vor Weihnachten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich am Samstag etwa 50.000 Menschen an einer Demonstration durch die Innenstadt. Dabei waren auch zahlreiche Palästinenserfahnen zu sehen. Schließlich kam es zu Krawallen.

Aus der Menge flogen Steine, Molotowcocktails und andere Gegenstände in Richtung der Polizei. Mehrere Müllcontainer standen in Brand. Auch ein Einsatzwagen brannte. Die Ordnungskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Ein Demonstrant wurde mit Kopfverletzungen weggebracht. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein am Boden liegender Polizist von Vermummten mit Fußtritten traktiert und geschlagen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Famoser Zverev witzelt: «Deshalb nicht Nummer 1»
Jahresendturnier der ATP

Famoser Zverev witzelt: «Deshalb nicht Nummer 1»

Alexander Zverev setzt im Gruppen-Showdown in Turin ein Achtungszeichen. Der Hamburger meistert die Aufgabe gegen einen der Topstars und will nun eine Negativserie gegen einen US-Amerikaner beenden.

15.11.2024

Zverev nach zweitem Sieg vor Gruppen-Showdown gegen Alcaraz
Elite-Wettbewerb im Tennis

Zverev nach zweitem Sieg vor Gruppen-Showdown gegen Alcaraz

Alexander Zverev ist in Turin weiter erfolgreich, aber bangt dennoch um den Halbfinaleinzug. Am Freitag kommt es zur reizvollen Neuauflage des dramatischen French-Open-Endspiels.

13.11.2024

Becker-Besuch in Turin: Ex-Wimbledonsieger ehrt Sinner
Tennis-Saisonabschluss

Becker-Besuch in Turin: Ex-Wimbledonsieger ehrt Sinner

Jannik Sinner erhält bei den ATP Finals den Pokal als Nummer eins der Tennis-Welt zum Jahresende. Für die Auszeichnung ist ein besonderer Gast in der Halle.

11.11.2024

Kranker Alcaraz verliert in Turin: Fühle mich «schlecht»
Tennis-Jahresabschluss

Kranker Alcaraz verliert in Turin: Fühle mich «schlecht»

Das hatte sich Carlos Alcaraz sicher anders vorgestellt. Sein Start in das Jahresendturnier der Tennisprofis geht schief. Der Wimbledonsieger gibt später eine Erklärung für seinen verpatzten Auftritt.

11.11.2024

ATP-Finals

Erst warten, dann siegen: Zverevs Plan in Turin

Die Ausgangslage ist nicht gut für Alexander Zverev. In Turin ist er auf die Unterstützung seines Erzrivalen angewiesen. Nur wenn dieser gewinnt, lebt der Traum vom Halbfinale weiter.

17.11.2023