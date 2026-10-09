Kreise: Jobangebot für Katie Zacharia als Trumps Sprecherin

Washington (dpa) - Das Weiße Haus hat der früheren Fernsehkommentatorin Katie Zacharia den Job als Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump angeboten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Weißen Hauses. Ob Zacharia das Jobangebot angenommen hat, ging daraus nicht hervor. Die «New York Times» stellte sie allerdings unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen bereits als Nachfolgerin für Trumps frühere Sprecherin Karoline Leavitt dar.

Zacharia arbeitete zuletzt nach Angaben ihres LinkedIn-Profils als Kommunikationsberaterin für die Trump Media & Technology Group, zu der auch die Plattform Truth Social gehört. Zuvor war sie für kurze Zeit stellvertretende Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums. Zudem trat sie als Kommentatorin bei Trumps Haussender Fox News und dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax auf.

Leavitt hatte Ende August ihren letzten Tag als Pressesprecherin des Weißen Hauses. Trump hatte ihren Abgang rund zwei Wochen davor überraschend verkündet. Mit nicht einmal 30 Jahren hatte Leavitt den Posten zuvor seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit als jüngste Sprecherin überhaupt inne.