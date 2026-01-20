Bild
Krieg in der Ukraine

Kreml: Haben keine Einladung zu Treffen in Paris bekommen

Frankreich versucht mit einer neuen diplomatischen Initiative gleich zwei Konflikte zu lösen - den um Grönland und den um die Ukraine. In Russland zeigt man sich davon überrascht.

Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow ist bislang in Moskau keine Einladung zum G7-Treffen eingegangen. (Archivbild) Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/dpa
Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow ist bislang in Moskau keine Einladung zum G7-Treffen eingegangen. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Der Kreml ist nach eigenen Angaben bislang nicht zu einem G7-Treffen in Paris eingeladen worden. Moskau habe keine Einladung bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge auf eine entsprechende Anfrage.

Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, am Donnerstag ein Treffen der G7-Staaten unter Beteiligung Russlands und Dänemarks in Paris abzuhalten. Dabei sollen Fragen bezüglich des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs in der Ukraine und des Konflikts um Grönland besprochen werden.

