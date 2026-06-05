Beziehungen EU-Russland

Kreml: Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch

Putin und Schröder haben sich laut Kreml zu einem vertraulichen Gespräch getroffen. Was über das Treffen im Kreml bekannt ist – und was nicht.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Kremlchef Wladimir Putin hatten nach russischen Angaben ein Vieraugengespräch. (Archivbild) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Kremlchef Wladimir Putin hatten nach russischen Angaben ein Vieraugengespräch. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Kreml-Angaben zu einem Vieraugengespräch mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) getroffen. «Ja, sie haben sich getroffen. Es war ein gutes Gespräch», sagte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, der Agentur Interfax. Zum Inhalt und dabei möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union konnte er keine Angaben machen. Das Treffen fand demnach im Kreml in Moskau statt.

Putin hatte Schröder kürzlich als möglichen Vermittler für Gespräche zwischen der EU und Russland genannt. Der 82-Jährige ist mit dem Kremlchef befreundet und war nach seiner Regierungszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig. Der Vorschlag stieß in Deutschland und anderen EU-Staaten auf Ablehnung.

Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind durch den seit 2022 währenden russischen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine schwer belastet.

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