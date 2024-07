Kremlgegner Kara-Mursa in Straflager-Klinik - Zustand unklar

Omsk (dpa) - Der zu 25 Jahren Haft verurteilte Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa ist nach Angaben seiner Anwälte und Ehefrau vom Straflager im sibirischen Omsk in ein Haft-Krankenhaus verlegt worden. Der Zustand des 42-Jährigen, der zu den schärfsten Gegnern von Kremlchef Wladimir Putin gehört, ist unklar. Die Klinik des russischen Strafvollzugs habe erst nicht, dann doch zugegeben, dass der seit langem gesundheitlich schwer angeschlagene Politiker dorthin verlegt worden sei, teilte seine Frau Jewgenija Kara-Mursa im sozialen Netzwerk X mit.

Die Anwälte seien erst hingehalten worden und hätten letztlich keinen Zugang zu ihm erhalten. Im Februar war der bekannteste russische Oppositionelle Alexej Nawalny in einem Straflager in der russischen Arktisregion gestorben. Auch andere politische Gefangene in Russland beklagen besonders harte Haftbedingungen, die zu gesundheitlichen Schäden führen.