Kriegsgräuel verhindern: mehr politischer Wille nötig

Genf (dpa) - Die wachsende Zahl der Verstöße gegen die Genfer Konventionen zum Schutz von Menschen in Kriegssituation sind nach Einschätzung von Experten ein Armutszeugnis für die Menschheit. Zum 75. Jahrestag der Unterzeichnung der vier Genfer Konventionen ruft das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Regierungen und Kriegsparteien auf, den politischen Willen zur Einhaltung der Schutzregeln zu stärken. Die Konventionen wurden am 12. August 1949 unterzeichnet und traten ein Jahr später in Kraft.