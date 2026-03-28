Demonstrationen

Landesweite Proteste gegen Trump in den USA

Unter dem Motto «No Kings» wollen an diesem Samstag Millionen Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße gehen. Auch durch Washington ziehen viele Tausend Demonstrierende.

Ein aufblasbarer Ballon mit dem Abbild von US-Präsident Donald Trump ragt über eine Menschenmenge während einer «No Kings»-Demonstration. Foto: Anna Ringle/dpa
Ein aufblasbarer Ballon mit dem Abbild von US-Präsident Donald Trump ragt über eine Menschenmenge während einer «No Kings»-Demonstration.

Washington (dpa) - In den USA sind landesweit Menschen gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «No Kings» («Keine Könige») versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag Menschen in allen 50 Bundesstaaten, um gegen die Politik der republikanischen Regierung zu protestieren. Insgesamt seien mehr als 3.000 Veranstaltungen angemeldet worden – vielerorts dauern Kundgebungen bis in den späten Nachmittag (Ortszeit) an.

In der US-Hauptstadt Washington zogen am Morgen (Ortszeit) nach Beobachtung einer dpa-Reporterin geschätzt Zehntausende Demonstrierende, darunter auch zahlreiche ältere Menschen, über die Memorial Bridge in Richtung Innenstadt. Die Organisatoren, ein Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen, erwarteten Medienberichten zufolge landesweit rund neun Millionen Teilnehmer und sprachen demnach von einer der größten Protestmobilisierungen in der Geschichte des Landes. Bereits im vergangenen Jahr hatten ähnliche Aktionen Millionen Menschen auf die Straße gebracht.

In Washington tragen Demonstrierende Pappköpfe, die unter anderem den US-Vizepräsidenten J.D. Vance (M) darstellen sollen. Foto: Anna Ringle/dpa
In Washington tragen Demonstrierende Pappköpfe, die unter anderem den US-Vizepräsidenten J.D. Vance (M) darstellen sollen.

Breite Kritik an Regierungspolitik

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Als zentrale Veranstaltung der landesweiten Proteste gilt eine Kundgebung in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota, wo am Nachmittag (Ortszeit) bis zu 100.000 Teilnehmer erwartet werden. Hintergrund sind unter anderem umstrittene Einsätze von Bundesbehörden im Zuge verschärfter Maßnahmen gegen Migration, die in der Region zuvor zu wochenlangen Protesten geführt hatten. Dabei kamen auch zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten ums Leben.

Auch in zahlreichen weiteren Städten waren Demonstrationen geplant oder bereits angelaufen. Nach Angaben der Organisatoren in US-Medienberichten stammt ein großer Teil der Anmeldungen aus konservativ geprägten ländlichen Regionen und Vororten, nicht nur aus klassischen Hochburgen der Demokraten.

Die Proteste richten sich neben der Migrationspolitik der US-Regierung auch gegen außenpolitische Entscheidungen sowie steigende Lebenshaltungskosten. Kritiker werfen Trump vor, demokratische Prinzipien wie Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und das Wahlrecht zu untergraben. «Trump will wie ein Tyrann über uns herrschen. Aber dies ist Amerika, und die Macht liegt beim Volk – nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Kumpanen», erklärten die Organisationen im Vorfeld.

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