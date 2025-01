Leichen in den Straßen: Lage in Goma verheerend

Genf/Goma (dpa) - Hunderttausende Menschen rennen nach Angaben humanitärer Organisationen im Osten der Demokratischen Republik Kongo um ihr Leben. Sie sind seit dem Vormarsch der Rebellenmiliz M23 vor Schüssen und Artillerie nicht mehr sicher. Nach tagelangen schweren Kämpfen war die Miliz in der Nacht zum Montag in die strategisch wichtige Provinzhauptstadt Goma eingedrungen, die in einem der rohstoffreichsten Gebiete des Kongos liegt und an Ruanda grenzt.