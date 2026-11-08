Papst auf Reisen

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet

Seit fast vier Jahrzehnten war kein Papst mehr in dem südamerikanischen Land. Leos argentinischer Vorgänger Franziskus kehrte nie dorthin zurück. Jetzt dürfte es auch um Politik gehen.

Papst Leo XIV. ist in Argentinien zu einem dreitägigen Besuch angekommen. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa
Papst Leo XIV. ist in Argentinien zu einem dreitägigen Besuch angekommen.

Buenos Aires (dpa) - Papst Leo XIV. ist zu einem dreitägigen Besuch in Argentinien angekommen, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche am Abend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor hatte Leo in Uruguay, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise, noch eine große Messe mit etwa 50.000 Teilnehmern gefeiert.

Der letzte Besuch eines Papstes in dem 46-Millionen-Einwohner-Land Argentinien liegt fast vier Jahrzehnte zurück: 1987 reiste der polnische Papst Johannes Paul II. dorthin. Franziskus kehrte als Pontifex nie in seine Heimat zurück. Vermutet wird, dass er befürchtete, in die dortige Politik hineingezogen zu werden. Argentinien wird heute von dem rechtspopulistischen Staatschef Milei regiert. Die Zahl der Menschen, die sich zum katholischen Glauben bekennen, hat deutlich abgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien
Vatikan

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien

Fast ein Jahr ist Leo im Amt. Nun macht er seine bislang längste Reise - auf einen Kontinent, in dem die katholische Kirche wächst. Die erste Station hat auch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun.

13.04.2026

Papst Leo XIV. für erste Auslandsreise in Türkei gelandet
Pontifex

Papst Leo XIV. für erste Auslandsreise in Türkei gelandet

Nach gut einem halben Jahr im Amt reist der Pontifex erstmals ins Ausland. Dafür hat er sich zwei heikle Ziele ausgesucht. Für den ersten Teil der Reise trifft Leo nun in der Türkei ein.

27.11.2025

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück
Kirchenstaat

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück

Es ist ein finanzieller Gruß des neuen Papstes: Nach dem Konklave sendet er eine Botschaft der Wertschätzung an die Vatikan-Angestellten.

24.05.2025

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»
Vatikan

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»

Erstmals spricht das neue Kirchenoberhaupt das Sonntagsgebet. Mehr als 100.000 Menschen jubeln ihm zu. Er nutzt das zu einem Appell an die «Großen der Welt». Und auch für einen Gruß an alle Mütter.

11.05.2025

Katholische Kirche

Papst Franziskus für Mongolei-Besuch in Ulan Bator gelandet

In dem Land zwischen Russland und China erwartet den Pontifex eine kleine Gemeinde von knapp 1500 Katholiken. Bei seinem Besuch geht es um deren Stärkung sowie der Dialog zwischen den Religionen.

01.09.2023