Nato-Ostflanke

Lettland: Nato-Kampfjets schießen Drohne ab

In den Luftraum von Lettland waren zuletzt wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen eingedrungen. Nun flog erneut ein Flugobjekt über das Gebiet des Baltenstaats - und wurde vom Himmel geholt.

In Lettland hatten die Behörden die Bewohner mehrerer Regionen im Osten des Landes über eine mögliche Bedrohung des Luftraums informiert. (Archivbild) Foto: Alexander Welscher/dpa
In Lettland hatten die Behörden die Bewohner mehrerer Regionen im Osten des Landes über eine mögliche Bedrohung des Luftraums informiert. (Archivbild)

Riga (dpa) -   Nato-Kampfjets haben über Lettland eine Drohne abgeschossen, die in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen war. Dies teilten die Streitkräfte des an Russland und Belarus grenzenden Landes mit. Nach Armeeangaben soll es sich dabei um ein ausländisches Flugobjekt gehandelt haben, das infolge «russischer elektromagnetischer Kriegsführung» in den lettischen Luftraum eingedrungen war. Nähere Angaben zur Herkunft und Art des Flugkörpers gab es zunächst nicht.

 

In Lettland hatten die Behörden zuvor die Bewohner mehrerer Regionen im Osten des Landes über eine mögliche Bedrohung des Luftraums informiert. In zwei davon wurde die Bevölkerung aufgefordert, Schutz zu suchen. Der Alarm wurde nach dem Abschuss der Drohne aufgehoben. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wiederholte Drohnenvorfälle

Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in Lettland gegeben. Bei ukrainischen Angriffen waren mehrfach fehlgeleitete unbemannte Flugkörper in den Luftraum des Baltenstaats eingedrungen und abgestürzt, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte. 

Größere Schäden oder Verletzte gab es dabei nicht. Die Vorfälle lösten aber eine politische Krise in Lettland aus und führten zu einem Regierungswechsel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ukrainische Drohne explodiert im rumänischen Hafen Constanta
Krieg in Osteuropa

Ukrainische Drohne explodiert im rumänischen Hafen Constanta

Ein fehlgeleitetes unbemanntes Seefahrzeug detoniert in Rumäniens größtem Hafen. Es kam aus der Ukraine. Russische Störsignale sollen es vom Weg abgebracht haben.

05.06.2026

Drohnen-Streit: Lettlands Regierungschefin tritt zurück
Nato-Ostflanke

Drohnen-Streit: Lettlands Regierungschefin tritt zurück

In Lettland hat der Streit über den Rücktritt des Verteidigungsministers wegen Drohnenvorfällen an der Grenze zu Russland eine politische Krise ausgelöst. Die Regierungschefin wirft deshalb hin.

14.05.2026

Drohnen-Abschuss in Polen: Konfliktpotenzial an Ostflanke
Krieg in der Ukraine

Drohnen-Abschuss in Polen: Konfliktpotenzial an Ostflanke

Nach mehrfachen Drohnen-Vorfällen greift Polen durch: Kampfjets zerstören unbemannte Flugobjekte, Flughäfen werden geschlossen. Was bedeutet das für die Sicherheit an der Nato-Grenze?

10.09.2025

Flugobjekt löst Luftalarm an Nato-Ostflanke aus
Krieg in der Ukraine

Flugobjekt löst Luftalarm an Nato-Ostflanke aus

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Nato ihre Luftraumüberwachung an der Ostflanke massiv ausgebaut. Nicht nur zur Abschreckung.

18.10.2024

Nato-Länder Lettland und Rumänien melden Drohnen-Vorfälle
Luftraumverletzung

Nato-Länder Lettland und Rumänien melden Drohnen-Vorfälle

Die Nato-Mitglieder Lettland und Rumänien, beide Nachbarn der Ukraine, melden Zwischenfälle mit mutmaßlichen russischen Drohnen. Auch das westliche Militärbündnis meldet sich zu Wort.

08.09.2024