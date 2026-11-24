Warschau (dpa) - Nur wenige Tage nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben.

Erst am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein.

Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen. Die Nato verstärkte unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke.