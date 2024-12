Tel Aviv (dpa) - Neue Luftangriffe im Jemen, Raketenalarm in Israel, Kämpfe in einem Krankenhaus im Norden Gazas - die furchtbaren Nachrichten aus Nahost reißen nicht ab. Israels Luftabwehr fing in der Nacht laut Militärangaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete vor der eigenen Landesgrenze ab. Kurz zuvor waren militärische Einrichtungen der proiranischen Huthi-Miliz im Jemen wieder Ziel von Luftangriffen geworden. Der TV-Sender Al-Masirah, der als Sprachrohr der Miliz gilt, sprach von Angriffen der USA und Großbritanniens. Derweil prangerte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine «systematische Zerlegung» des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch Israels Armee an.