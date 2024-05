Macron-Staatsbesuch: Merz fordert europapolitisches Signal

Macron wird an diesem Sonntag zum ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren erwartet. Der Besuch war schon im vergangenen Jahr geplant, wurde damals aber von französischer Seite kurzfristig abgesagt. Macron wird zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Am Dienstag werden Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum deutsch-französischen Ministerrat im Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg nördlich von Berlin, erwartet.

Monatelang wurde akribisch der mehrtägige Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron und seiner Frau Brigitte in Deutschland geplant. Nun kommt die kurzfristige Absage: In Frankreich brennt es.

Der lange vorbereitete Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron in Deutschland wird verschoben. Nun wird an mehreren Orten umdisponiert. Geplante Veranstaltungen finden aber trotzdem statt, auch damit kein Essen weggeworfen werden muss.

Ludwigsburg feiert in ganz großem Stil die deutsch-französische Freundschaft, mit Hunderten Gästen und viel Prominenz - auch wenn der wichtigste Gast nicht erscheint. Bundespräsident Steinmeier geht in seiner Rede auch auf die Krawalle in Frankreich ein.

In einem Beitrag für den britischen «Economist» warnte Merz, eine Achse von Autokratien bedrohe die regelbasierte internationale Ordnung und versuche, weltweit Demokratie und Freiheit zurückzudrängen. Der globale Machtwettbewerb zwischen Amerika und China drohe die Welt erneut in zwei geopolitische Hemisphären zu spalten. Die Bewahrung einer «europäischen Lebensart» müsse nun im Mittelpunkt der Bemühungen stehen, forderte Merz.

Die aktuellen Schwierigkeiten in den deutsch-französischen Beziehungen, die größtenteils auf Streitigkeiten innerhalb der Koalitionsregierung in Berlin zurückzuführen seien, sorgten auf dem gesamten Kontinent für Frustration, schrieb Merz. «Wir müssen eine neue goldene Ära in den deutsch-französischen Beziehungen anstreben, vorzugsweise mit enger Anbindung an Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks.» Merz schloss mit den Worten: «Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Europa hat keine Zeit zu sterben.»