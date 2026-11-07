Alarm in Washington

Mann mit Waffen unweit des Weißen Hauses festgenommen

Ein Mann fährt mit Waffen im Auto nach Washington. War sein Ziel das Weiße Haus? Die Behörden sind bei ersten Vorwürfen gegen ihn zunächst zurückhaltend.

Der Mann mit Waffen im Auto wurde auf der Constitution Avenue südlich des Weißen Hauses festgenommen. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Der Mann mit Waffen im Auto wurde auf der Constitution Avenue südlich des Weißen Hauses festgenommen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Der Secret Service hat in der Nähe des Weißen Hauses einen Mann mit mehreren Waffen im Auto festgenommen. Er habe den Beamten gesagt, dass Stimmen in seinem Kopf ihm befohlen hätten, nach Washington zu kommen und Präsident Donald Trump zu töten, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der Mann stamme aus Venezuela und halte sich unrechtmäßig in den USA auf, hieß es. Unter den drei Waffen in dem als gestohlen gemeldeten Auto sei ein halbautomatisches Gewehr gewesen. 

Dem Mann werde unter anderem illegaler Transport von Waffen sowie unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Er sei am Donnerstagabend auf der Constitution Avenue südlich des Weißen Hauses festgenommen worden, nachdem sein Verhalten im Auto den Sicherheitskräften verdächtig vorgekommen sei. 

Eine zentrale Aufgabe das Secret Service ist der Schutz des Präsidenten und führender US-Politiker. Das Weiße Haus wird schwer bewacht und ist aktuell weiträumiger als früher mit einem hohen Zaun gesichert.

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