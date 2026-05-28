Angriff am Bahnhof

Polizei: Drei Verletzte bei Terrorakt in Winterthur

Blutiger Angriff am Bahnhof: Drei Männer werden Opfer eines Anschlags. Was die Polizei über den Täter und sein Motiv sagt.

Polizei: Der mutmaßliche Täter hatte IS-Propaganda verbreitet. Foto: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
Polizei: Der mutmaßliche Täter hatte IS-Propaganda verbreitet.

Winterthur (dpa) - Bei einem Terroranschlag am Schweizer Bahnhof Winterthur sind nach Polizeiangaben drei Männer mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der mutmaßliche Täter stamme aus Winterthur, teilte die Polizei mit. Der 31-Jährige habe in der Vergangenheit Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat verbreitet und sei fünf Minuten nach dem ausgelösten Alarm festgenommen worden. Es handle sich bei dem Vorfall um einen Terrorakt. Einer der Angegriffenen sei lebensgefährlich verletzt worden.

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