Pressefreiheit

Medien und Verbände stellen sich an Seite von CNN und Co

Präsident Trump sorgt mit seinem Ausschluss mehrerer US-Medien aus dem Weißen Haus für einen Aufschrei in der Presselandschaft.

Medien protestieren gegen Verbannung von CNN und Co. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Medien protestieren gegen Verbannung von CNN und Co. (Archivbild)

Washington (dpa) - Dutzende Verbände und Medienorganisationen haben sich vor Gericht an die Seite der von US-Präsident Donald Trump verbannten Medienhäuser gestellt. «Das Vorgehen der Regierung steht im Widerspruch
zum ersten Verfassungszusatz, und der Ausschluss der Nachrichtenredaktionen muss unverzüglich rückgängig gemacht werden», hieß es in einem Schreiben an das Gericht.

Der genannte Verfassungszusatz stellt die Rede- und Pressefreiheit unter besonderen Schutz. Über 50 Medien und Verbände haben das Schreiben unterzeichnet.

CNN, MS NOW und «Politico» klagen gegen Ausschluss

Am Freitag hatte Trump angekündigt, den drei Medien CNN, MS NOW und «Politico» mit sofortiger Wirkung die Zugangsberechtigung zum Weißen Haus zu entziehen. Der US-Präsident warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Kritiker sehen darin einen Einschüchterungsversuch und einen Angriff auf die Pressefreiheit. Die drei Medienhäuser klagen gegen ihre Verbannung. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Unterzeichner des Schreibens begründen ihre Haltung unter anderem mit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1974. Die Richter hätten darin festgehalten: Wie und in welchem Umfang ein Medium über öffentliche Personen berichtet - «ob ungerecht oder gerecht» -, sei grundsätzlich Gegenstand der geschützten redaktionellen Entscheidungsfreiheit.

Anhörung vor Gericht

Trump habe indes deutlich gemacht, dass er die Medien wegen angeblicher Falschberichterstattung verbannt habe. Damit sei klar, dass es sich um eine unzulässige Diskriminierung aufgrund berichteter Inhalte handele. Das verstoße gegen jahrzehntelange Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs.

Unterdessen ging in Washington eine erste Anhörung vor Gericht zu Ende, in der die Konfliktparteien ihre Sicht der Dinge schildern konnten. Trump hatte bereits zuvor seine Erwartung öffentlich gemacht, dass er in erster Instanz unterliegen werde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert
Pressefreiheit in den USA

Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert

Der US-Präsident stellt den weltbekannten Sender CNN und andere Medien als Müll dar, vergleicht sie mit Krebs - und verbannt sie aus seiner Regierungszentrale. Stattdessen gibt es jetzt «Trump TV».

22.09.2026

Weißes Haus verweigert CNN, «Politico» und MS NOW den Zugang
Pressefreiheit in den USA

Weißes Haus verweigert CNN, «Politico» und MS NOW den Zugang

Der US-Präsident führt einen Kampf gegen Medien, die über ihn kritisch berichten. Jetzt trifft es wenige Wochen vor den wichtigen Parlamentswahlen CNN und andere. Doch es formiert sich Protest.

19.09.2026

Trump verbietet CNN Zugang zum Weißen Haus

18.09.2026

Weißes Haus lässt AP-Reporter nicht hinein
Trump und die Medien

Weißes Haus lässt AP-Reporter nicht hinein

Donald Trump hat ein schwieriges Verhältnis zu den Medien - vor allem, wenn sie ihm nicht folgen. Ein AP-Reporter bekommt dies nun zu spüren.

12.02.2025

Nach Labortest

Medien: Im Weißen Haus gefundenes Pulver ist Kokain

Kokain gilt als Partydroge und hat an einem Regierungssitz eher nichts verloren. Nun herrscht Rätselraten, wie die Droge ausgerechnet ins Weiße Haus gelangt ist.

05.07.2023