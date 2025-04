USA und Russland tauschen Gefangene aus

Moskau/Washington (dpa) - Die USA und Russland haben bei einem neuen Gefangenenaustausch in Abu Dhabi zwei Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt. Die US-Regierung verkündete, dass die in Russland zu zwölf Jahren Haft verurteilte Doppelstaatlerin Xenia Karelina wieder in Freiheit sei. Das bestätigte ihr russischer Anwalt Michail Muschailow auch der Moskauer Nachrichtenagentur Interfax.