Mehr als 200 Migranten in Griechenland aufgegriffen

Athen (dpa) - Die griechische Küstenwache hat in den vergangenen 72 Stunden nach eigenen Angaben 226 Migranten in der Ägäis und südlich der Mittelmeerinsel Kreta aufgegriffen. Alle seien wohlauf. Rund 120 von ihnen starteten nach eigenen Aussagen aus der libyschen Hafenstadt Tobruk. Sie wurden südlich von Kreta lokalisiert, aufgegriffen und in Sicherheit auf die Touristeninsel gebracht.