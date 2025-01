Meloni drängt auf Führungsrolle in Europa

Rom (dpa) - Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus drängt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf eine zentrale Führungsrolle in Europa. Die rechte Regierungschefin kündigte an, dass sie dabei sein will, wenn Trump am 20. Januar in Washington nach vier Jahren Pause zum zweiten Mal ins Amt eingeführt wird. Ihr Verhältnis zum künftigen US-Präsidenten nannte sie «sehr solide», was auch Europa insgesamt zugutekommen könnte. Zugleich nahm sie Trump gegen Kritik aus anderen EU-Hauptstädten in Schutz.