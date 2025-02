Meloni lässt «Albanien-Modell» überarbeiten

«Meloni-Land» in Albanien

«Meloni-Land» in Albanien

Erste Migranten in Italiens Lagern in Albanien angekommen

Im Schnellverfahren und außerhalb der EU will Italien in Flüchtlingslagern in Albanien Asylverfahren abwickeln. Nun sind dort die ersten Migranten angekommen. Andere EU-Länder schauen interessiert zu.