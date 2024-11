Meloni-Partei streitet über umstrittene Flamme in Logo

Rom (dpa) - In der Partei von Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist ein Streit über ihr an den Faschismus erinnerndes Logo entbrannt. Ein Minister in Melonis Kabinett schlug vor, die grün-weiß-rote Flamme aus dem Symbol der größten Regierungspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) zu entfernen. «Wenn wir nach vorn schauen wollen, dann wird auch die Zeit kommen, die Flamme zu löschen», sagte Luca Ciriani der Zeitung «Il Foglio».