Diplomatischer Eklat

Meloni zu Trump: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an»

Donald Trump und Giorgia Meloni liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch – es geht um angebliche Fotowünsche. Doch dahinter steckt mehr.

Donald Trump legte im Streit mit der italienischen Regierungschefin nach, Meloni konterte. (Archivfoto) Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa
Donald Trump legte im Streit mit der italienischen Regierungschefin nach, Meloni konterte. (Archivfoto)

Washington (dpa) - Hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Donald Trump um ein Foto gebeten? Nach dieser Behauptung des US-Präsidenten gehen sich die beiden Regierungschefs in sozialen Netzwerken mit scharfen Worten an. Trump warf der Italienerin mangelnde Unterstützung für das US-Vorgehen gegen den Iran vor. Nach dem Militäreinsatz der USA wolle «sie wieder Freundschaft schließen, um ihre "Umfragewerte zu verbessern"», schrieb der Republikaner - gefolgt von einem «Nein danke!!!». Meloni konterte: «Meine Beliebtheit geht dich nichts an.» Trump solle sich lieber auf seine eigene konzentrieren.

Der US-Präsident hatte zuvor auf der Plattform Truth Social die Behauptung wiederholt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein Foto angefleht - was die Italienerin bereits strikt zurückgewiesen und als «völlig erfunden» bezeichnet hatte. Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte in Reaktion auf die «schweren und beleidigenden» Worte Trumps einen geplanten Besuch in den USA ab.

Meloni galt lange als Brückenbauerin

Trump unterstellte in seinem Post nun, Melonis Beliebtheitswerte in Italien seien gesunken, weil sie den USA die Unterstützung im Vorgehen gegen den Iran versagt habe: «Sie gestattete uns nicht einmal die Nutzung italienischer Landebahnen – ein erheblicher logistischer Nachteil», schrieb Trump.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Meloni erwiderte auf Instagram, Trumps wiederholte Angriffe seien sinnlos. Die Nutzung der amerikanischen Militärbasen in Italien sei Vereinbarungen unterworfen, die sie als Ministerpräsidentin nicht verletzen könne. «Italien bleibt eine souveräne Nation.» Meloni betonte: «Was meine Beliebtheit angeht: Deine Freundschaft hat ihr sicherlich nicht geholfen, und sie hängt auch nicht von meiner Beziehung zu dir ab.»

Die rechte Politikerin galt zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Das Verhältnis zum US-Präsidenten verschlechterte sich deutlich, nachdem die rechte Regierungschefin Trumps verbalen Angriff auf Papst Leo XIV. als «inakzeptabel» bezeichnet hatte.

Gute Trump-Beziehungen als innenpolitischer Nachteil für Meloni?

Bereits im Januar hatte sich Meloni nach Trumps Zollankündigungen gegen mehrere EU-Länder im Grönland-Konflikt vorsichtig distanziert. Im Iran-Krieg hatte die 49-Jährige eine italienische Beteiligung an den amerikanisch-israelischen Angriffen abgelehnt. Italien verweigerte zudem mehreren US-Flugzeugen die Landung auf dem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien für den Krieg gegen den Iran.

Meloni kündigte am Sonntag an, nicht weiter auf das Foto-Thema einzugehen, «da ich nach wie vor an die Einheit des Westens glaube und nicht der Meinung bin, dass dies ein Schauspiel ist, das unserer Aufgabe gerecht wird.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Meloni: EU steuert auf geopolitische Bedeutungslosigkeit zu
Europäische Union

Meloni: EU steuert auf geopolitische Bedeutungslosigkeit zu

Ist der Staatenbund unfähig, auf bestimmte Herausforderungen zu reagieren? Italiens rechte Regierungschefin Giorgia Meloni hat eine klare Meinung.

27.08.2025

Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macron in Rom
Diplomatie

Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macron in Rom

Frankreichs Präsident und Italiens Premierministerin Meloni sind nicht als enge Freunde bekannt. Nun kam Macron nach Rom – für ein ausführliches Gespräch, das bis in die Abendstunden dauerte.

03.06.2025

Trump empfängt Meloni bei sich zu Hause
Besuch aus Europa

Trump empfängt Meloni bei sich zu Hause

Auf Europas Regierungschefs ist der künftige US-Präsident meist nicht gut zu sprechen. Italiens rechte Ministerpräsidentin aber lobt er in höchsten Tönen. Dazu gibt es ein Foto in altrömischem Stil.

05.01.2025

Italien

Gekommen um zu bleiben: Ein Jahr Giorgia Meloni

Als Giorgia Meloni in Italien die Wahl gewann, waren die Sorgen groß, dass das EU-Gründungsmitglied weit nach rechts rücken könnte. Heute sind die Partner recht zufrieden. Aber Meloni will mehr.

25.09.2023

Italien

Gekommen um zu bleiben: Ein Jahr Giorgia Meloni

Ein Jahr ist es her, dass Giorgia Meloni in Italien die Wahl gewann. Im Ausland waren die Sorgen anfangs groß, dass das EU-Gründungsmitglied weit nach rechts rücken könnte. Aber Meloni will mehr.

23.09.2023