US-Truppenabzug

Merz: Stärke der Nato hängt nicht allein von Truppenzahl ab

Viele blicken mit Sorge auf den geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland. Bundeskanzler Merz bleibt trotz der Spannungen mit den USA optimistisch: Wichtig sei das gemeinsame Ziel in der Nato.

Bundeskanzler Friedrich Merz in Schweden: Die USA und Europa verfolgen weiterhin gemeinsame Ziele in der Nato. Foto: Julia Wäschenbach/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz in Schweden: Die USA und Europa verfolgen weiterhin gemeinsame Ziele in der Nato.

Stockholm (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) blickt trotz der Spannungen mit den USA und des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland weiter optimistisch auf den Zusammenhalt der Nato. «Die Stärke der Nato hängt nicht allein von der Truppenzahl ab, sondern von gemeinsamen Zielen, und diese Einigkeit besteht nach wie vor», sagte Merz bei einer Pressekonferenz in Stockholm. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass die USA ein großes Interesse daran haben, einen starken europäischen Teil der Nato an ihrer Seite zu haben, und umgekehrt.»

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Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Merz. 

Merz war in seiner Funktion als CDU-Parteichef zu Gast beim Parteitag der Konservativen von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm.

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