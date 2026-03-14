Initiative vor EU-Gipfel

Merz will EU-Einreiseverbot für russische Ukraine-Kämpfer

Kreml-Chef Wladimir Putin schickt Hunderttausende Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine. Auch in der EU werden sie als Gefahr gesehen. Nun soll es Konsequenzen geben.

Kanzler Merz will russischen Kämpfern möglichste die Einreise in die EU verbieten. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Kanzler Merz will russischen Kämpfern möglichste die Einreise in die EU verbieten. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz und sieben weitere Staats- und Regierungschefs fordern die Prüfung eines EU-Einreiseverbots für russische Soldaten, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind oder waren. Die mögliche Einreise von Kämpfern in den Schengen-Raum stelle ein schwerwiegendes Risiko für die innere Sicherheit dar, heißt es in einem Brief der Politiker an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa. Die Personen könnten demnach etwa Gewaltdelikte verüben, in kriminellen Netzwerken oder extremistischen Bewegungen tätig werden oder feindliche Aktivitäten Russlands unterstützen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Als besonders groß wird die Gefahr angesehen, weil sich unter den Ukraine-Kämpfern mehr als 180.000 verurteilte Straftäter befinden, die aus russischen Gefängnissen rekrutiert und an die Front geschickt wurden.

Thema für EU-Gipfel

Nach Ansicht der Unterzeichner des Briefs ist das Thema so ernst, dass es politische Aufmerksamkeit auf höchster Ebene und eine koordinierte europäische Reaktion braucht. Merz sowie die Staats- und Regierungschefs aus Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und Schweden wollen es deshalb auch beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag auf die Tagesordnung setzen.

Angehörige der russischen Streitkräfte, die in der Ukraine gekämpft haben, müssen ein EU-Einreiseverbot fürchten. (Archivbild) Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press S/AP/dpa
Angehörige der russischen Streitkräfte, die in der Ukraine gekämpft haben, müssen ein EU-Einreiseverbot fürchten. (Archivbild)

Estland hatte bereits vor einigen Wochen eine erste Initiative zu möglichen Einreiseverboten gestartet. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Hintergrund-Papier aus dem Januar heißt es, seit 2022 hätten schätzungsweise 1,5 Millionen russische Staatsangehörige an Kampfhandlungen teilgenommen und rund 640.000 seien weiter aktiv im Einsatz.

Ihre gemeinsamen Merkmale seien Kampferfahrung und die Anwendung von Gewalt, einschließlich der wahrscheinlichen Beteiligung an Kriegsverbrechen und anderen Gräueltaten gegen die ukrainische Bevölkerung. Alle EU- und Schengen-Staaten müssten für identifizierte russische Staatsangehörige, die am Angriffskrieg gegen die Ukraine teilgenommen haben, ein Einreiseverbot verhängen und ihnen Visa sowie Aufenthaltstitel verweigern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russische Ukraine-Kämpfer müssen EU-Einreiseverbot fürchten
EU-Außenministertreffen

Russische Ukraine-Kämpfer müssen EU-Einreiseverbot fürchten

Mehr als eine Million Russen waren nach Schätzungen bereits im Ukraine-Krieg im Einsatz. Auch in der EU werden sie als Gefahr gesehen. Nun gibt es deswegen einen neuen Vorstoß.

29.01.2026

USA: Nordkoreas Soldaten tragen russische Uniformen
Ukraine-Krieg

USA: Nordkoreas Soldaten tragen russische Uniformen

Die mögliche Beteiligung Nordkoreas am Ukraine-Krieg löst weltweit Besorgnis aus. Jetzt berichten die USA: Die Soldaten aus Nordkorea sind mit russischer Ausrüstung ausgestattet.

30.10.2024

Russland schickt rund 10.000 Einwanderer an die Front
Ukraine-Krieg

Russland schickt rund 10.000 Einwanderer an die Front

Russland braucht Soldaten für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dazu rekrutiert Moskau zwangsweise auch Einwanderer, die den russischen Pass bekommen haben.

27.06.2024

Russische Invasion

Institut: Wagner weiter Gefahr für Ukraine

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist kein Ende in Sicht. Nun könnte eine Rückkehr der Privatarmee Wagner den Kriegsverlauf beeinflussen, befürchtet ein US-Institut.

02.10.2023

US-Institut

Kreml wegen Freilassung der Azovstal-Kämpfer kritisiert

Bei einem Gefangenenaustausch sind mehrere Azovstal-Kommandeure freigelassen worden. Das verärgert russische Militärblogger aus verschiedenen Gründen.

10.07.2023