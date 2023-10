Angreifer ersticht Lehrer in französischer Schule

Arras (dpa) - Ein als radikaler Islamist im Visier der Behörden stehender junger Mann hat in einem Gymnasium im nordfranzösischen Arras einen Lehrer erstochen und drei weitere Menschen verletzt. Der 20-jährige ehemalige Schüler sei von der Polizei mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Freitag mit. «Nach unseren Informationen gibt es zweifellos einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen im Nahen Osten und der Tat», sagte der Minister. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes mit terroristischem Hintergrund.

Die Schule sei «von der Barbarei des islamistischen Terrorismus» heimgesucht worden, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor Ort in Arras. Der Lehrer, der getötet wurde, habe sich dem Angreifer in den Weg gestellt, sein verletzter Kollege und ein weiterer verletzter Schulmitarbeiter ebenso. «Sie haben zweifellos viele Leben gerettet, ich möchte ihnen meine Anerkennung aussprechen.»

Der Angreifer stammt aus Tschetschenien. Wie Innenminister Darmanin in den Abendnachrichten auf TF1 sagte, sei der in Russland geborene Täter seit kurzem in einer Datei für radikalisierte Personen geführt und seit einigen Tagen abgehört worden. Zuletzt sei er am Donnerstag - also einen Tag vor der Attacke - von der Polizei intensiv kontrolliert worden, es sei aber keine konkrete Bedrohung festgestellt oder eine Waffe gefunden worden. «Es war ein Wettlauf gegen die Zeit», sagte der Minister. Von einem Versagen der Sicherheitsbehörden könne keinesfalls gesprochen werden.