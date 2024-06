Mexikos Regierungskandidatin bei Präsidentenwahl vorn

Mexiko-Stadt (dpa) - Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum hat laut Umfragen die Präsidentenwahl in Mexiko gewonnen. Sheinbaum würde bei einem Sieg bei der Wahl die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes. Die Linkspolitikerin lag nach den Prognosen der Wirtschaftszeitung «El Financiero» und des TV-Senders Televisa vorn. Erste offizielle Resultate wurden am späten Abend (Ortszeit) erwartet. Bei Gewalttaten vor Wahllokalen kamen Berichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben.

Es war der größte Wahltag in der Geschichte der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas mit rund 130 Millionen Einwohnern. Es bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen. Insgesamt waren mehr als 20.000 Ämter neu zu besetzen, darunter die Gouverneursposten in acht der 31 Bundesstaaten und im Hauptstadtdistrikt. Fast 100 Millionen Bürger waren stimmberechtigt. Das Staatsoberhaupt tritt das Amt am 1. Oktober an.