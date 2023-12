Migranten-Boot im Ärmelkanal in Seenot - eine Person tot

Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt ins Krankenhaus der nordfranzösischen Stadt Calais gebracht. 64 in Seenot geratene Migranten von Bord des schiffbrüchigen Bootes wurden gerettet.

Der Meerespräfektur zufolge war das Boot in der Nacht vor der Küste von Grand-Fort-Philippe zwischen Calais und Dunkerque in Seenot geraten. Aus einem Teil des Bootes sei Luft entwichen, Menschen seien im Wasser gewesen. Die Suche nach weiteren Schiffbrüchigen dauere an.