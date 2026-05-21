Rüstung

Militärmanöver mit Belarus: Russland testet sein Atomarsenal

Moskau setzt bei einem Manöver auf land-, see- und luftgestützte Atomwaffen. Auch Nachbar Belarus ist beteiligt. Was Präsident Putin dazu sagt - und wie das Militär seine Macht demonstriert.

Russland hat eine Atom-Rakete Jars getestet. (Archivbild) Foto: Uncredited/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa
Russland hat eine Atom-Rakete Jars getestet. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Zum Abschluss eines großangelegten Manövers hat Russland ein ganzes Arsenal nuklear bestückbarer Raketen getestet. Eine interkontinentale Atomrakete des Typs Jars wurde aus Nordrussland auf ein Zielgebiet auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka abgefeuert, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein Verbündeter Alexander Lukaschenko aus Belarus verfolgten nach Kreml-Angaben das Manöver am Bildschirm. Die Triade land-, see- und luftgestützter Nuklearwaffen werde immer als «Garant der Souveränität des Staatenbundes Russland und Belarus» dienen, sagte Putin. Die Waffen dienten nur der Verteidigung. Russland werde sein Arsenal erneuern, sich aber nicht in ein Wettrüsten verwickeln lassen.

Raketenstarts von Atom-U-Booten

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Atomgetriebene russische U-Boote feuerten nach Militärangaben Raketen der hochmodernen Typen Zirkon und Sinewa ab. Kampfjets MiG-31 schossen mit Hyperschallraketen Kinschal, Langstreckenbomber Tu-95 mit weiteren Raketen. Einheiten der belarussischen Armee starteten demnach auf dem Testgelände Kapustin Jar in Südrussland eine ballistische Rakete Iskander-M.

Belarus und Russland bedrohten niemanden, seien aber bereit, das gemeinsame Vaterland von Brest bis Wladiwostok zu verteidigen, sagte Lukaschenko den Angaben nach. Die Streitkräfte beider Länder hatten seit Dienstag das Zusammenspiel beim Einsatz nuklearer Waffen geübt. Russland hat in Belarus seine neueste Mittelstreckenrakete Oreschnik stationiert. Es nimmt damit Belarus unter seinen Atomschirm, vergrößert aber auch die Kontrolle über das Nachbarland.

Übungen der sogenannten nuklearen Triade sind durchaus üblich. Das Manöver fiel diesmal in eine Zeit verschärfter Spannungen zwischen den europäischen Staaten und Russland. Moskau zeigte demonstrativ seine militärische Macht, nachdem der Krieg gegen die Ukraine feststeckt und diese Schwächen auch bei der reduzierten Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai spürbar wurden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russland startet Atom-Manöver zu Wasser, Land und Luft
Russische Militärübung

Russland startet Atom-Manöver zu Wasser, Land und Luft

Der Westen und Russland proben gleichzeitig das Horrorszenario. Während Nato-Bomber noch die nukleare Abschreckung in Europa trainieren, testet auch Moskau sein Potenzial zur Führung eines Atomkriegs.

22.10.2025

Krieg in der Ukraine

Bundesregierung verurteilt Atomwaffen-Verlegung nach Belarus

Berlin spricht von einem «durchsichtigen Versuch der nuklearen Einschüchterung durch Russland». Ein US-Institut sieht durch die Verlegung der Atomwaffen keine erhöhte Gefahr für die Ukraine.

26.05.2023

Konflikte

Belarus droht Westen bei Militärmanöver

Viktor Chrenin, Verteidigungsminister von Belarus, beschuldigt Polen, Angriffsvorbereitungen gegen sein Land und Russland zu treffen. Für den Fall der Fälle droht er mit Atomwaffen.

14.04.2023

EU-Chefdiplomat

Borrell: Atomwaffen in Belarus wären Bedrohung für Europa

Russland will taktische Atomwaffen in Kürze beim Nachbarn Belarus stationieren und rüstet dort bereits entsprechend Kampfjets aus. Der EU-Chefdiplomat sieht darin eine Gefahr für ganz Europa.

04.04.2023

Krieg

Putin: Russland stationiert taktische Atomwaffen in Belarus

Russlands Präsident wirft nach mehr als einem Jahr Angriffskrieg gegen die Ukraine dem Westen einen zunehmenden Eskalationskurs vor. Nun erhöht Putin den Einsatz.

25.03.2023