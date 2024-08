Milliardärserbin wird neue Regierungschefin in Thailand

Bangkok (dpa) - Nur zwei Tage nach der Absetzung des thailändischen Ministerpräsidenten Srettha Thavisin durch das Verfassungsgericht hat das Königreich eine neue Regierungschefin gewählt: Die 37 Jahre alte Paetongtarn Shinawatra, Vorsitzende der Regierungspartei Pheu Thai und Erbin einer steinreichen Dynastie, gewann am Vormittag (Ortszeit) eine Abstimmung im Parlament mit deutlicher Mehrheit. Sie wird die jüngste Ministerpräsidentin des Königreichs aller Zeiten.

Paetongtarn ist die Tochter des Milliardärs und früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra und die Nichte der früheren Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra. Beide waren jeweils mehrere Jahre an der Macht, wurden dann aber durch Militärcoups entmachtet und gingen ins Exil.

Nach ihrer Tante ist Paetongtarn erst die zweite Frau an der Spitze des südostasiatischen Landes. Die Regierungskoalition, die im Parlament über eine komfortable Mehrheit verfügt, hatte sie am Donnerstag als einzige Kandidatin aufgestellt. Srettha Thavisin (62) war am Mittwoch im Rahmen einer Klage von 40 Senatoren nach weniger als einem Jahr im Amt abgesetzt worden - wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Berufsethik.