Ukraine-Krieg

Mindestens 14 Verletzte in der Ukraine durch Drohnen

Die ukrainische Luftwaffe meldet 137 Drohnen aus Russland in einer Nacht. Trotz Abwehr kam es zu Einschlägen und Verletzten in mehreren Städten.

In Charkiw wurde ein Wohnviertel von russischen Drohnen getroffen. Foto: Andrii Marienko/AP/dpa
In Charkiw wurde ein Wohnviertel von russischen Drohnen getroffen.

Kiew (dpa) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen verletzt worden. In der Großstadt Dnipro im Süden sei ein Wohnblock beschädigt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Zehn Menschen, darunter ein zwölfjähriger Junge, seien verletzt worden. Schäden habe es auch an einem Verwaltungsgebäude gegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Großstadt Charkiw im Osten der Ukraine wurden vier Menschen verletzt, als Drohnen einen Stadtteil mit Einfamilienhäusern trafen, wie Bürgermeister Ihor Terechow mitteilte.

Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 137 angreifende Drohnen aus Russland. 122 von ihnen seien abgefangen worden. An zehn Orten habe es aber Einschläge gegeben. 

Das russische Militär in Moskau wiederum teilte mit, in der Nacht seien 17 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Russland überzieht das Nachbarland seit mehr als vier Jahren mit Krieg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russland meldet 80 ukrainische Drohnenangriffe und Schäden
Drohnenkrieg

Russland meldet 80 ukrainische Drohnenangriffe und Schäden

Die Ukraine beschießt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder das Nachbarland, um den militärischen Nachschub zu stoppen. Es gab erneut Schäden.

22.07.2024

Moskau meldet massive Drohnenangriffe in Südrussland
Krieg gegen die Ukraine

Moskau meldet massive Drohnenangriffe in Südrussland

In der Nacht hat die Ukraine mehrere südrussische Regionen angegriffen. Unter anderem traf es ein Wohnhaus in einer Kleinstadt in der Nähe eines russischen Luftwaffenstützpunktes.

05.07.2024

Krieg

Russland verletzt Nato-Luftraum: Alarmstart der Luftwaffe

Der Vorfall wird als erheblich bewertet. Russische Drohnenangriffe auf die Ukraine haben den Luftraum der Nato über Rumänien verletzt. Was ist passiert?

14.12.2023

Krieg

Moskau meldet erneute ukrainische Drohnenangriffe

Wiederholt wehrt Russland nach eigenen Angaben ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau erfolgreich ab. Erneut schlagen jedoch herabfallende Teile in Gebäude des Büroviertels der Hauptstadt ein.

23.08.2023

Russische Invasion

Ukraine meldet russische Drohnenangriffe

Mindestens elf Menschen sind nach ukrainischen Angaben bei erneuten russischen Drohnenangriffen verletzt worden. Das Ausmaß der weiteren Schäden ist unklar.

13.05.2023