Mindestens acht Tote bei Schiffsunglück vor Lampedusa

Lampedusa (dpa) - Bei einem neuen Schiffsunglück im Mittelmeer sind nach Angaben der italienischen Behörden mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der italienischen Küstenwache zufolge kenterte ein Boot mit mehr als 30 Flüchtlingen an Bord etwa 30 Seemeilen südöstlich der Insel Lampedusa in internationalen Gewässern. Trotz schwieriger Bedingungen sei es Patrouillenbooten gelungen, viele der Schiffbrüchigen an Bord zu nehmen, hieß es. Auf dem Weg nach Lampedusa seien dann aber einige Migranten an den Folgen der Unterkühlung gestorben.