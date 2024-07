Moskau erstmals seit langem wieder Ziel von Drohnenangriff

Es ist bereits der 14. Angriff in diesem Monat. Die ukrainische Abwehr funktioniert, trotzdem gibt es Opfer.

Eine Drohne, die in ein 50-geschossiges Gebäude einschlägt, eine andere, die von der Flugabwehr abgeschossen wird: Moskau erlebt einen neuen Drohnenangriff, der von der Ukraine ausgehen soll.

Kiew greift Moskau wiederholt mit Drohnen an. Mehrere Flugkörper werden auf ihrem Weg dorthin abgeschossen. Doch erneut trifft eine Drohne die Glasfassade eines bereits beschädigten Hochhauses.

Schäden hat es laut Sobjanin bei dem jüngsten Angriff nicht gegeben - im Gegensatz zu anderen russischen Regionen, die ebenfalls unter Beschuss gerieten. Am schlimmsten betroffen war demnach einmal mehr die an der Grenze zur Ukraine gelegene Region Belgorod. In einem Dorf kam nach Behördenangaben ein Mann durch einen Drohnentreffer auf einen Pkw ums Leben.