Angriff in Wohnhaus

Moskau: Festnahmen nach Schüssen auf russischen General

Ein hoher russischer Militär wird durch Schüsse in der russischen Hauptstadt Moskau schwer verletzt. Nun gibt es nach Behördenangaben zwei Festnahmen – und eine Flucht.

Bei Schüssen in einem Wohnhaus in Moskau wurde der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes Wladimir Alexejew am Freitag verletzt. (Archivbild) Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Bei Schüssen in einem Wohnhaus in Moskau wurde der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes Wladimir Alexejew am Freitag verletzt. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Nach den Schüssen auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Der Täter, demnach ein Russe mit Jahrgang 1960, sei in Dubai festgenommen und an Russland übergeben worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Ein Komplize, ein 1959 geborener Russe, sei in Moskau gefasst worden. Eine weitere mutmaßliche Komplizin floh den Angaben nach in die Ukraine. 

Alexejew war nach Behördenangaben am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten von Moskau angeschossen worden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Behörden leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes ein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Kiew eine Beteiligung an der Tat vor.

