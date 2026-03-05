Ukraine-Krieg

Moskau und Kiew tauschen Hunderte Kriegsgefangene aus

Frieden zwischen Russland und der Ukraine ist auch im fünften Kriegsjahr trotz häufigerer Verhandlungen nicht absehbar. Der Austausch von Gefangenen bleibt das einzig greifbare Ergebnis der Kontakte.

Moskau und Kiew tauschen nach Angaben des russischen Chefunterhändlers Wladimir Medinski Hunderte Kriegsgefangene im Rahmen von Vereinbarungen aus, die bei den jüngsten Verhandlungen in Genf erzielt wurden. (Archivbild) Foto: -/Ukrainian National Security and Defense Council press office/AP/dpa
Moskau und Kiew tauschen nach Angaben des russischen Chefunterhändlers Wladimir Medinski Hunderte Kriegsgefangene im Rahmen von Vereinbarungen aus, die bei den jüngsten Verhandlungen in Genf erzielt wurden. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Moskau und Kiew haben erneut Hunderte Gefangene ausgetauscht. 200 Soldaten kehrten dem russischen Außenministerium zufolge aus der Ukraine zurück in ihre Heimat. Vermittelt hatten den Austausch demnach die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA. 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass 200 ukrainische Verteidiger der im ersten Kriegsjahr gefallenen Hafenstadt Mariupol und der Regionen Donezk, Luhansk, Charkiw und Saporischschja zurückgekehrt seien. Er dankte den USA für die Vermittlung.

Am Freitag sollen nach russischen Angaben jeweils 300 weitere Kriegsgefangene freigelassen und übergeben werden. Auf den Austausch der insgesamt 1.000 Kriegsgefangenen habe man sich in Genf geeinigt, schrieb Wladimir Medinski, der russische Chefunterhändler bei den jüngsten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter Vermittlung von Washington, bei Telegram. 

Zuletzt hatten die beiden Kriegsparteien vor gut einem Monat in größerem Umfang Gefangene ausgetauscht.

